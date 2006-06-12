ЧМ-2006: Онопко – сборная Украины сильна

Бывший игрок сборной России Виктор Онопко поделился с испанской прессой своим прогнозами о чемпионате мира в Германии.



«Своей стартовой игрой немцы продемонстрировали, что они являются одними из главных фаворитов чемпионата, – приводит слова Виктора Онопко Террикон. – Несомненно, другой претендент на чемпионство – Бразилия. У них есть команда и великолепные игроки, которые превосходят по уровню многих других на первенстве. Также сильны Аргентина и Италия. Может быть, в этих сборных не так много звезд, но у них хорошо сыграны и сбалансированы линии, в каждой из которой есть сильные личности. Кроме этого, эти команды исторически всегда претендуют на первое место. С Испанией несколько другой случай. Я видел последние матчи сборной, и ни в одной из них не было мощной игры, хотя они и превосходили своего соперника. Дело в том, что у испанцев есть индивидуально сильные игроки, но на поле видно, что им не хватает сыгранности. Иногда складывается впечатление, что они не знают, что надо делать на поле. При этом я знаю Луиса Арагонеса и считаю, что, как тренер, он большой мастер».



На просьбу высказать мнение о сборной Украины Онопко заявил следующее: «Это очень сильная команда. В самом деле, всегда на Украине были хорошие команды и сильные игроки. Сейчас на Украине две команды, которые составляют костяк национальной сборной, и у них высокий потенциал – это «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк. Всегда в истории украинские команды выигрывали много турниров. В сборной бывшего СССР играло много футболистов из Армении, Грузии и других республик, но определяющими всегда были украинцы. Кроме того, у них есть звезда мирового уровня – Андрей Шевченко».