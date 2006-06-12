Тренеру сборной Мексики запретят курить на ЧМ-2006

Руководство ФИФА направит тренеру мексиканской сборной Риккардо Лавольпе просьбу не курить во время матчей на Чемпионате мира по футболу, который проходит в Германии.



Специального запрета на Чемпионате не существует, однако ФИФА ранее попросило тренеров воздержаться от курения во время матчей.



Накануне на матче Мексика – Иран Лавольпе был замечен с сигаретой. Как сообщил представитель ФИФА Маркус Шиглер, в руководстве ассоциации еще раз просмотрят видеозаписи матча и снова попросят Лавольпе соблюдать правила, пишет «Газета.ru».