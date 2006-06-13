ЧМ-2006 по футболу. Результаты за 12 июня

В группе F встречались сборные Австралии и Японии. Первую половину этой игры на поле доминировали японцы, которые и открыли счет. Но во втором тайме ситуация изменилась коренным образом. Австралийцы забросили в ворота противников три безответных мяча. Итог встречи Австралия-Япония – 3:1.



В группе Е сборной Италия противостояла команда Ганы. В другом поединке этой группы сошлись команды США и Чехии. Оба матча закончились с сухим счетом. Итальянцы одолели футболистов Ганы со счетом 2:0, а чехи заставили капитулировать американцев – 3:0.





Групповой этап



1-й тур



Группа F

Австралия - Япония - 3:1 (0:1)



Группа Е

Италия - Гана - 2:0 (1:0)

США - Чехия - 0:3 (0:2)