Футбол. ЧМ-2006. Личная и командная статистика

На чемпионате мира по футболу, проходящему в Германии, подведена статистика первых пяти дней. Предлагаем ее со ссылкой на «Советский Спорт».



Атака

Голы



1-5. Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Мирослав Клозе (Германия) – 2

6-21. Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (оба - Италия), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония), Паулета (Португалия), Зинья (Мексика), Яхья Голмохоммади (Иран), Арьен Роббен (Голландия), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Торстен Фрингс, Филипп Лам (оба - Германия), Эрнан Креспо, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) - 1

22. Автогол (Карлос Гамарра, Парагвай) - 1



ЗАЩИТА



Отбор мяча

1. Данни Фонсека (Коста-Рика) - 11

2-4. Андре Маканга (Ангола), Тобиас Линдерот (Швеция), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) - 9

5-9. Андреа Пирло (Италия), Луис Дельгадо (Ангола), Игор Дуляй (Сербия и Черногория), Карлос Эдвардс (Тринидад и Тобаго), Хуан-Пабло Сорин (Аргентина) – 8



Потери мяча

1. Златан Ибрагимович (Швеция) - 10

2-3. Луиш Фигу (Португалия), Вахид Хашемян (Иран) - 9

4-5. Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго), Жилберто Мартинес (Коста-Рика) – 8

Фолы

1. Луис Дельгадо (Ангола) - 7

2. Питер Крауч (Англия) - 6

3-4. Симао Саброза (Португалия), Карлос Паредес (Парагвай) - 5

Фолы против

1. Луиш Фигу (Португалия) - 9

2-3. Лука Тони (Италия), Симао Саброза (Португалия) - 6

4-6. Юджи Накадзава (Япония), Криштиану Роналдо (Португалия), Делио Толедо (Парагвай) - 5



Предупреждения

1. Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 2

Удаления

1. Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1



ВРАТАРИ

Пропущенные мячи

1. Хосе Поррас (Коста-Рика) - 42-4. Кейси Келлер (США), Йошикацу Кавагучи (Япония), Эбрахим Мирзапур (Иран) - 3

5-8. Ричард Кингстон (Гана), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Артур Боруц (Польша), Йенс Леманн (Германия) - 2

Отраженные удары

1. Ричард Кингстон (Гана) - 10

2-5. Йошикацу Кавагучи (Япония), Жоао Рикардо (Ангола), Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 6

6-7. Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), Альдо Бобадилья (Парагвай) - 5





Командная статистика



АТАКА



1. Германия - 4

2-4. Австралия, Чехия, Мексика - 3

5-8. Италия, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор – 2

9-13. Япония, Португалия, Иран, Голландия, Кот-д'Ивуар - 114. Автогол (Тринидад и Тобаго) - 1



Удары

1. Германия – 21

2. Австралия - 20

3-4. Италия, Швеция - 18

5. Португалия - 16

6. Гана - 14

7-8. Англия, Кот-д'Ивуар - 13

9. Голландия – 12

10-11. Ангола, Сербия и Черногория - 11



Удары в створ

1. Италия - 13

2. Австралия - 12

3. Германия - 10

4. Португалия - 8

5-7. Голландия, Швеция, Эквадор – 6

8-10. Чехия, Иран, Англия - 5

Угловые

1. Италия - 12

2. Польша - 11

3. Швеция - 8

4. Германия - 7

5-8. Мексика, Сербия и Черногория, Англия, Кот-д'Ивуар - 6



ЗАЩИТА

Отбор мяча

1-3. Коста-Рика, Швеция, Тринидад и Тобаго - 36

4. Ангола - 34

5. Германия - 32

6. Англия - 31

7. Аргентина - 28

8. Португалия - 26



Потери мяча

1-3. Германия, Швеция, Тринидад и Тобаго - 36

4. Португалия - 34

5. Коста-Рика - 32

6. Парагвай - 31

7. Кот-д'Ивуар - 28

8. Ангола - 26



Фолы

1. Ангола - 29

2. Мексика - 25

3. Голландия - 23

4-5. Австралия, Гана - 22

6. Иран - 21

7. Португалия - 20

8. Чехия - 19

9. Кот-д'Ивуар - 17



Фолы против

1. Португалия - 28

2. Иран - 25

3-4. Япония, Сербия и Черногория - 22

5. Италия - 21

6. Ангола - 19

7. Мексика - 18

8-9. США, Аргентина - 17



Предупреждения

1-3. Чехия, Австралия, Сербия и Черногория - 4

4-8. Италия, Япония, Ангола, Аргентина, Тринидад и Тобаго - 3



Удаления

1. Тринидад и Тобаго - 1