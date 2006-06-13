Футбол. ЧМ-2006. Личная и командная статистика

На чемпионате мира по футболу, проходящему в Германии, подведена статистика первых пяти дней. Предлагаем ее со ссылкой на «Советский Спорт».
Атака
Голы
1-5. Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Мирослав Клозе (Германия) – 2
6-21. Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (оба - Италия), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония), Паулета (Португалия), Зинья (Мексика), Яхья Голмохоммади (Иран), Арьен Роббен (Голландия), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Торстен Фрингс, Филипп Лам (оба - Германия), Эрнан Креспо, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) - 1
22. Автогол (Карлос Гамарра, Парагвай) - 1
ЗАЩИТА
Отбор мяча
1. Данни Фонсека (Коста-Рика) - 11
2-4. Андре Маканга (Ангола), Тобиас Линдерот (Швеция), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) - 9
5-9. Андреа Пирло (Италия), Луис Дельгадо (Ангола), Игор Дуляй (Сербия и Черногория), Карлос Эдвардс (Тринидад и Тобаго), Хуан-Пабло Сорин (Аргентина) – 8
Потери мяча
1. Златан Ибрагимович (Швеция) - 10
2-3. Луиш Фигу (Португалия), Вахид Хашемян (Иран) - 9
4-5. Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго), Жилберто Мартинес (Коста-Рика) – 8
Фолы
1. Луис Дельгадо (Ангола) - 7
2. Питер Крауч (Англия) - 6
3-4. Симао Саброза (Португалия), Карлос Паредес (Парагвай) - 5
Фолы против
1. Луиш Фигу (Португалия) - 9
2-3. Лука Тони (Италия), Симао Саброза (Португалия) - 6
4-6. Юджи Накадзава (Япония), Криштиану Роналдо (Португалия), Делио Толедо (Парагвай) - 5
Предупреждения
1. Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 2
Удаления
1. Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1
ВРАТАРИ
Пропущенные мячи
1. Хосе Поррас (Коста-Рика) - 42-4. Кейси Келлер (США), Йошикацу Кавагучи (Япония), Эбрахим Мирзапур (Иран) - 3
5-8. Ричард Кингстон (Гана), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Артур Боруц (Польша), Йенс Леманн (Германия) - 2
Отраженные удары
1. Ричард Кингстон (Гана) - 10
2-5. Йошикацу Кавагучи (Япония), Жоао Рикардо (Ангола), Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 6
6-7. Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), Альдо Бобадилья (Парагвай) - 5
Командная статистика
АТАКА
1. Германия - 4
2-4. Австралия, Чехия, Мексика - 3
5-8. Италия, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор – 2
9-13. Япония, Португалия, Иран, Голландия, Кот-д'Ивуар - 114. Автогол (Тринидад и Тобаго) - 1
Удары
1. Германия – 21
2. Австралия - 20
3-4. Италия, Швеция - 18
5. Португалия - 16
6. Гана - 14
7-8. Англия, Кот-д'Ивуар - 13
9. Голландия – 12
10-11. Ангола, Сербия и Черногория - 11
Удары в створ
1. Италия - 13
2. Австралия - 12
3. Германия - 10
4. Португалия - 8
5-7. Голландия, Швеция, Эквадор – 6
8-10. Чехия, Иран, Англия - 5
Угловые
1. Италия - 12
2. Польша - 11
3. Швеция - 8
4. Германия - 7
5-8. Мексика, Сербия и Черногория, Англия, Кот-д'Ивуар - 6
ЗАЩИТА
Отбор мяча
1-3. Коста-Рика, Швеция, Тринидад и Тобаго - 36
4. Ангола - 34
5. Германия - 32
6. Англия - 31
7. Аргентина - 28
8. Португалия - 26
Потери мяча
1-3. Германия, Швеция, Тринидад и Тобаго - 36
4. Португалия - 34
5. Коста-Рика - 32
6. Парагвай - 31
7. Кот-д'Ивуар - 28
8. Ангола - 26
Фолы
1. Ангола - 29
2. Мексика - 25
3. Голландия - 23
4-5. Австралия, Гана - 22
6. Иран - 21
7. Португалия - 20
8. Чехия - 19
9. Кот-д'Ивуар - 17
Фолы против
1. Португалия - 28
2. Иран - 25
3-4. Япония, Сербия и Черногория - 22
5. Италия - 21
6. Ангола - 19
7. Мексика - 18
8-9. США, Аргентина - 17
Предупреждения
1-3. Чехия, Австралия, Сербия и Черногория - 4
4-8. Италия, Япония, Ангола, Аргентина, Тринидад и Тобаго - 3
Удаления
1. Тринидад и Тобаго - 1