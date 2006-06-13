ЧМ-2006. Капитану сборной Бразилии светит тюрьма

Капитан сборной Бразилии Кафу может попасть в тюрьму за получение итальянского гражданства по ложным документам. Кафу грозит 9 месяцев тюрьмы, согласно требованиям обвинения.



Источник в римском суде, где рассматривается дело, отметил, что все началось с поддельных документов, представленных Кафу в 1998 году о гражданстве его жены и ее итальянских предков, благодаря которым теперь бразилец считается натурализовавшимся итальянцем и не подпадает под лимит легионеров в «Милане». Сам Кафу заявил, что ничего не слышал об этом раньше: «Я не могу сказать ничего по этому поводу, так как официально мне никто ничего не сообщил. О том, что случилось, мне рассказал мой брат по телефону. Я не знаю, почему это вскрылось только сейчас, но я пока не собираюсь об этом думать. С этой проблемой я буду разбираться после чемпионата мира. Может быть, это хорваты так решили пошутить, чтобы расстроить команду?», - сообщает «Франс Пресс».



Напомним, что сегодня сборная Бразилии проведет первых матч на чемпионате мира в Германии против команды Хорватии. Главный тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Паррейра заявил, что рассматривает эту историю как попытку дестабилизировать его команду на чемпионате мира: «Мы были здесь четыре недели, и сообщения о каких-то проблемах появились только сегодня. Команду хотят дестабилизировать. Но нас это не затронет. Я говорил с Кафу, он спокоен и говорит, что бояться нечего».Вместе с Кафу по делу проходят президент «Ромы» в то время Франко Сенси (для него обвинение требует 10 месяцев тюремного заключения), жена Кафу Реджина Фелисиано (9 месяцев), агент игрока Кристофоро Коломбо (15 месяцев), а также бывший аргентинский нападающий «Ромы» Густаво Бартелт (9 месяцев), имеющий двойное гражданство, передает «Советский Спорт».



В министерстве юстиции заявили, что приговор будет вынесен на этой неделе.