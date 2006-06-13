ЧМ-2006. На Гаити из-за футбола устроили войну

На Гаити произошло столкновение двух вооруженных группировок, которые пытались установить контроль над генератором, чтобы иметь возможность посмотреть телетрансляции с чемпионата мира по футболу в Германии.



В результате инцидента, произошедшего в трущобах столицы Гаити Порт-о-Пренсе, погибли шесть человек, сообщает «Франс Пресс». Электричество подается в некоторые части столицы Гаити в течение 5-6 часов в сутки. Миссия по стабилизации ООН на Гаити планирует распределить имеющееся электричество на время трансляций матчей чемпионата мира, передает «Советский Спорт».