ЧМ-2006. В Англии могут прекратить показывать матчи

Телекомпания Би-Би-Си провела кризисные переговоры по поводу трансляций матчей чемпионата мира на больших экранах на центральных площадях английских городов после случившихся в субботу массовых драк. Инциденты произошли в субботу в Ливерпуле, Лондоне и Манчестере во время матча сборной Англии против Парагвая.



Полиция Ливерпуля, вооружившись щитами и дубинками, пыталась сдержать толпу. В итоге им пришлось использовать собак, чтобы прекратить насилие, поскольку фанаты начали бросать бутылки, канистры и стулья. Недовольство пьяных болельщиков вызвала невыразительная, по их мнению, игра английской сборной во втором тайме, когда футболисты не смогли реализовать представившиеся им шансы поразить ворота Парагвая. Во время беспорядков в Ливерпуле было арестовано два человека.



В то же время 16 человек, в том числе и пятилетний мальчик, получили ранения во время вспыхнувшей драки на Кэнери Уорф в Лондоне. Однако полиция не произвела никаких арестов в толпе, состоявшей из двух тысяч человек, передает «Советский Спорт».



Теперь Би-Би-Си будет вести кризисные переговоры с руководством полиции и местными властями, чтобы решить существует ли опасность беспорядков, если в четверг на больших экранах будет показан матч между сборными Англии и Тринидадом и Тобаго.