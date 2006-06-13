ЧМ-2006. Блохин рекомендовал игрокам не общаться с прессой

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин рекомендовал футболистам команды воздержаться от общения с прессой до начала матча между сборными Украины и Испании, который состоится 14 июня в Лейпциге. Это решение вызвано тем, что команда должна полностью сконцентрироваться на первом матче и не отвлекаться на посторонние дела. Об этом сообщает «Лента.ru».



О решении Блохина журналистам сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, который сейчас находится вместе с национальном командой в Потсдаме.



"Это решение главного тренера. Полагаю, правильно, чтобы пресса накануне столь важной игры не вступала в контакт с футболистами", - сказал президент ФФУ. В то же время Григорий Суркис подчеркнул, что это не приказ, а рекомендация главного тренера. По словам Суркиса, "в наше время нельзя строить железные занавесы, так как все игроки являются думающими людьми".