Четыре украинки попали в теннисную элиту

Очередной рейтинг WTA принёс хорошие новости украинским теннисисткам. На этой неделе в Топ-100 мирового рейтинга входят сразу четыре наших теннисистки.



Первым номером украинского одиночного женского тенниса остаётся Алёна Бондаренко, которая с 61 места поднялась на 57-е. Отметим, что впервые в своей карьере Алёна стала первой теннисисткой Украины как в одиночном, так и в парном разрядах. Юлиана Федак с 84 места переместилась на 77-е. Вернулись в сотню сильнейших Юлия Вакуленко и Виктория Кутузова. Причём, если Кутузова прибавила в рейтинге 8 мест, то Вакуленко среди ведущих теннисисток добилась самого глобального прорыва последних двух недель. Занимая 135 место Юлия вышла на 91 место в мире, передает «Наш спорт».



В парной классификации в сотне лучших теннисисток также значатся 4 представительницы Украины. Алёна Бондаренко поднялась с 70 на 54 место, Мария Корытцева занимает 57 место, 69 место у Юлии Бейгельзимер, 73 место у Екатерины Бондаренко.