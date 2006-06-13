Россиянка установила рекорд мира в метании молота

Россиянка Гульфия Ханафеева установила мировой рекорд в метании молота на проходящем в Туле чемпионате России по легкой атлетике - 77,26 м /сек/ 24-летняя спортсменка из Челябинска на 20 см улучшила прежнее достижение 21-летней Татьяны Лысенко из Батайска.



В финале лидерство после первой попытки захватила Лысенко – 75,28 м против 72,34 м у Ханафеевой. В своей второй попытке Ханафеева приблизилась к результату Лысенко, показав 75,27 м, а в третьей установила лучший результат сезона в мире, сообщает ИТАР-ТАСС. В трех следующих попытках она показала результаты 74,58; 75,64 и 75,53 м.