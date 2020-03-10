Шахтер в Лиге Европы 2020 проиграл коронавирусу: кто попал на деньги

Матч Вольфсбург – Шахтер – Лига Европы 2020 напакостила зрителям / ФК Шахтер

Матч Вольфсбург – Шахтер (первый матч 1/8 финала Лиги Европы) пройдет без болельщиков из-коронавируса. Он запланирован на 12 марта в Германии. А ответный матч намечен на 19 марта на ОСК Металлист в Харькове.

Как сообщает официальный сайт Вольфбсурга, те болельщики, которые уже купили билеты на встречу – получат деньги обратно, однако процедура возврата средств до сих пор неопределена.

На такой сценарий еще накануне намекали власти Германии – когда предлагали отменить все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек. В этот перечень, естественно, попали и футбольные матчи.

"Нынешний сезон однозначно должен быть доигран, чтобы можно было планировать будущий сезон, даже несмотря на сложные обстоятельства", – заявил при этом министр здравоохранения Германии.

Ранее сообщалось, что коронавирус выдал Евро 2020 "красную карточку". В УЕФА заговорили об отмене еще 25 февраля 2020. В УЕФА допускали и вариант переноса матчей Евро-2020.

Напомним, опасный коронавирус поразил еще одну страну. Зараженный коронавирусом мужчина успел пообщаться почти с двумя сотнями людей.