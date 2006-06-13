Раскрыто убийство спортивного авторитета Квантришвили

В Москве задержаны организаторы убийства известного предпринимателя Отари Квантришвили, а также непосредственные исполнители убийства. Следствием установлено, что это участники так называемых "ореховской" и "медведковской" организованных преступных группировок, сообщает Генпрокуратура РФ.



Следствие полагает, что бандиты совершили в 1990-х годах более 60 убийств и других тяжких преступлений. В ходе расследования деятельности группировок были выявлены новые эпизоды. За последние 6 месяцев были раскрыты 10 убийств, в том числе была установлена и доказана причастность конкретных лиц к убийству Квантришвили, говорится в сообщении московской прокуратуры.



К уголовной ответственности привлечены 14 лиц, в том числе лидеры "ореховской" группировки – Сергей Буторин и "медведковской" группировки - Олег Пылев. Им инкриминируется создание преступного сообщества, бандитизм и совершение ряда убийств, говорится в сообщении.



В связи с большим объёмом уголовного дела из него выделяются дела по эпизодам, расследование которых окончено. В частности, членам группировки предъявлено обвинение в убийствах Александра Солоника и Светланы Котовой, совершенных в Греции. Всего Московским городским судом уже осуждено 24 участника преступной организации.



Заслуженный тренер России Отари Квантришвили был председателем общественного благотворительного Фонда социальной защищенности спортсменов имени Льва Яшина и лидером партии "Спортсмены России". Его застрелили в 20:30 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань в Столярном переулке, напоминаетИТАР-ТАСС. Квантришвили скончался по дороге в больницу. Убийца стрелял из винтовки с чердака жилого дома напротив бань. Менее чем за год до этого был убит старший брат Отари Квантришвили – Амиран.