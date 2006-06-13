Матч по регби в Ростове милиция приняла за драку

Бдительные ростовские милиционеры, не знакомые с этим благородным спортом, приняли матч за потасовку.



"В дежурную часть поступило сообщение, что на пустыре на окраине города возле одного из авторынков происходит драка с участием большого количества людей", - заявил агентству «РИА«Новости» представитель ГУВД Ростовской области.



К сигналу отнеслись серьезно - на "место происшествия" отправили 73 милиционера. В их числе были и руководители горуправления внутренних дел.



Агентство сообщает, что арестован был 91 человек. Всех задержанных доставили в УВД Аксайского района Ростовской области. И только там выяснилось, что мужчины не дрались, а играли в регби - командную игру с мячом овальной формы, впервые оформленную правилами в середине XIX века в Англии.



Дознание показало, что среди любителей поймать некруглый мяч руками и побегать с ним по полю, уворачиваясь от соперника, - 45 жителей Ставрополья, 26 выходцев из Ростовской области и 20 болельщиков из Волгограда. О проведении игры они договорились по интернету.



Задержанные уверяли, что устраивают подобные матчи не впервые - имели место поединки в Волгоградской области и Ставропольском крае. Тогда (вероятно, из-за пониженной бдительности тамошних прохожих) обходилось без инцидентов.



Представитель ГУВД заявил, что о проведении матча милицию не предупредили. В законе об уведомлениях такого рода четко ничего не сказано, однако поскольку заявлений о правонарушении у милиции не было, регбистов отпустили.