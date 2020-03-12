Ювентус ушел на карантин из-за коронавируса COVID-19

Даниэле Ругани отправил Ювентус на карантин/ Eurosport

Туринский клуб Ювентус официально сообщил о болезни своего защитника - Даниэле Ругани подхватил коронавирус. Тест, который проходил 25-летний Ругани, выявил присутствие коронавируса в организме спортсмена.

В результате, клуб благополучно ушел на карантин.

"В настоящее время заболевание протекает бессимптомно. Футбольный клуб Ювентус проводит все необходимые процедуры изоляции, требуемые законом, включая выявление тех, кто контактировал с Ругани", - говорится в сообщении.

Ругани провел за Ювентус 7 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2024-го года. Только 17 марта должна была бы быть игра 1/8 Лиги Чемпионов с Лионом, но из-за карантина, матч может быть пропущен.

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