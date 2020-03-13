УЕФА приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса

Матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы отменены УЕФА / Reuters

Все матчи, запланированные к проведению на будущей неделе в рамках футбольных еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы, отложены на неопределенный срок. К такому положению вещей привела пандемия китайского коронавируса Covid-19.

Такая информация содержится в официальном заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Соответственно, не состоятся ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов 17 и 18 марта, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 19 марта, а также матчи четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА 17 и 18 марта

Напомним, ранее авторитетное французское спортивное издание LʼEquipe сообщало о том, что в УЕФА решились на отмену чемпионата Европы по футболу-2020.

До этого стало известно, что Даниэль Ругани, игрок основного состава итальянского футбольного гранда, туринского Ювентуса, заражен коронавирусом. Тест на Covid-19, сданный 25-летним защитником, дал позитивный результат.