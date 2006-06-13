ЧМ-2006. Испанки объявили войну футболу

Они хотят продолжать смотреть по телевизору свои любимые сериалы. Они хотят проводить вечера вдвоем со своим избранником. Они хотят, чтобы их мужья были доступными для общения, внимательными и трезвыми. И во имя этой цели они готовы на все. Объявив войну ЧМ-2006, они создали коллектив под названием "Женщины за Испанию без футбола", пишет Le Figaro (текст передает InoPressa).



Ибо сегодня, в дни ЧМ-2006, они считают, что чаша их терпения переполнена. "С нас хватит и национальных чемпионатов!" – сердятся инициаторши движения. Ввиду "угрозы тестостеронового урагана", коллектив начинает в интернете кампанию за окончательное упразднение футбольных чемпионатов мира.

Во время чемпионатов мира "мужчины не дают нам смотреть наши любимые телепередачи", они "душевно отсутствуют", а "романтические ночи заменяются нелепыми криками из-за 22 человек, которые не нашли лучшего занятия, чем носиться по полю и бить ногами по мячу", сетуют женщины.



В Испании, где футбол является предметом настоящего культа, "мы больше не будем оставаться вне игры", обещает коллектив, "готовый делать все необходимое для защиты своих принципов: устраивать публичные манифестации, собирать подписи и даже провести национальный референдум, если потребуется".



И в этой борьбе все средства хороши. Вот лишь одна из мер воздействия: "Каждый матч, проведенный в баре, будет караться завтраком, поданным жене в постель. Супруг должен быть умыт, побрит и трезв". И вот самая жестокая пытка: монопольное право пользования телепультом женщины оставляют за собой.