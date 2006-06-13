Абрамович озолотит Лэмпарда, чтобы удержать в «Челси»

На днях появилась информация о том, что один из ключевых игроков лондонского "Челси" Франк Лэмпард может оказаться в испанской "Барселоне".



Как сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на британские СМИ, клуб Романа Абрамовича собирается повысить зарплату Лэмпарду, чтобы удержать его в команде. Однако совсем недавно на "Стэмфорд Бридж" пришел прямой конкурент Лэмпарда за место в основе - немец Михаэль Баллак, который будет получать 130 тысяч фунтов в неделю.



Вместе с тем, английская газета The Mail сообщила, что с англичанином уже разговаривали представители "Барселоны" относительно его переезда на "Ноу Камп".



Также издание сообщает, что для перехода в стан победителя Лиги чемпионов у Лэмпарда есть несколько причин. Первая - более высокая зарплата, вторая - невеста Фрэнка Элен Ривес, испанка по национальности. Возможно, именно этот фактор заставил полузащитника в последнее время усиленно заниматься изучением испанского языка. И третья - дружба со звездой "Барсы" Роналдинью.



Лэмпард, которому в следующем месяце исполнится 28 лет, в 2004 году подписал пятилетний контракт с "Челси". Однако, по сообщениям британских газет, чемпионы Англии чувствуют себя неуютно. Среди футболистов ходит слух, что главный тренер "Челси" Жозе Моуринью будет уволен, если в следующем сезоне не выиграет с командой Лигу чемпионов.