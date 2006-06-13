ЧМ-2006. Против сборной Польши сыграют… поляки

Нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, сделавший дубль в матче-открытии против Коста-Рики, сообщил, что он не ощущает никаких противоречий перед встречей с командой своей исторической родины – сборной Польши. 28-летний Клозе родился в Ополе, но уже 20 лет живет в Германии.



«Мне было восемь с половиной лет, когда я переехал в Германию, и футбол был для меня всем, - сказал Мирослав. – Футбол стал для меня средством интеграции, меня всегда выбирали первым в команду, потому что я всегда играл лучше всех. Здесь я добился признания и обрел друзей. Я знал, что однажды получу шанс играть за Германию, и это всегда было для меня стимулом. Мои дядя и тетя до сих пор живут в Польше, я туда регулярно езжу, но перед матчем буду петь только немецкий гимн. Другого я даже не знаю», - сообщает «Рейтер».



В сборной Германии есть еще один игрок, родившийся в Польше, но как игрок состоявшийся в Германии. Это форвард Лукаш Подольски. Возможно, и Клозе, и Подольски сыграют против Польши в среду, передает «Советский Спорт».