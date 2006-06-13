ЧМ-2006. В игре с испанцами у Шевченко будут трястись коленки

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что у него "будут трястись коленки" на игре с испанцами на чемпионате мира.



"Я же со сборной не играл на чемпионате мира", - сказал Шевченко «Советскому Спорту». "Никто не говорит, что мы не готовы - нет, у нас все в порядке. Просто в этой ситуации волнение - вещь обычная", - заявил футболист.



Шевченко утверждает, что у него "нет желания" поберечься и взять паузу до игры с саудовцами и с Тунисом. "За 12 лет моей карьеры я впервые попал на чемпионат мира - не для того, чтобы следить за ним со стороны", - заявил игрок.



Шевченко также подтвердил, что "успел восстановиться" после травмы.



В свою очередь, пресс-служба сборной Украины не дает однозначного ответа, сыграет ли Шевченко с испанцами.



"Андрей тренировался без защитной повязки на левой ноге, и это, безусловно, хорошая новость для нас, - заявил пресс-атташе сборной Игорь Мирошниченко. - Но все равно мы пока не можем сказать, означает ли это, что Андрей сыграет с испанцами. Это решение примет главный тренер команды. Причем отложить его Олег Блохин может до последнего часа перед игрой с командой Испании".