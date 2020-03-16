Бой Хабиб – Фергюсон под угрозой из-за коронавируса: UFC идет на крайние меры

Хабиб Нурмагомедов / GettyImages

Бой чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона может пройти без зрителей, если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится.

"Я полагаю, что, если коронавирус не окажется под контролем, UFC может быть вынужден в лучшем случае провести турнир без зрителей. Также возможна полная отмена всех спортивных мероприятий, где подразумевается сбор более 500 человек", – рассказал тренер россиянина Хавьер Мендес.

В свою очередь президент UFC Дэйна Уайт заявил о том, что турнир UFC 249 не состоится на запасной арене в Лас-Вегасе в связи с запретом Атлетической комиссии на спортивные мероприятия из-за коронавируса.

"У нас есть пара возможных арен для этого боя, в том числе в Неваде. После новостей из Невады мы ищем другую арену. Надеюсь, у меня появятся два возможных места проведения. Бой состоится, турнир в силе. Фанатам я хочу сказать, чтобы не волновались, поединок пройдет как и надо. Я 20 лет в бизнесе. Такое случается каждую неделю, правда, не в подобном масштабе, но мы умеем работать в таких условиях", – добавил Уайт.

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Отметим, что бой Хабиб – Фергюсон запланирован на 18 апреля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хабиб Нурмагомедов может выйти в октагон после месяца Рамадан.