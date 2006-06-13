Бубка сыграет против принца Монако Альберта

19 июня в Лозанне на стадионе имени Хуана Антонио Самаранча состоится товарищеский матч по футболу, посвященный 25-летию образованию в структуре Международного олимпийского комитета (МОК) комиссии атлетов.



Член комиссии атлетов МОК, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов сообщил агентству "Весь спорт": соперничающие команды возглавят председатель комиссии атлетов МОК олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка (капитан команды действующих членов комиссии атлетов) и наследный принц Монако Альберт II (капитан команды бывших членов комиссии атлетов).



"Обязательно приеду в Лозанну 19 июня, - сказал Попов. - Комиссия атлетов МОК занимает очень важное место не только в Международном олимпийском комитете, но и во всей сложной структуре мирового спорта. И я горжусь, что являюсь членом комиссии атлетов, которую, к тому же возглавляет мой хороший товарищ Сергей Бубка.



Насколько я знаю, 25-летие комиссии атлетов МОК будет отмечаться довольно широко. Одним из мероприятий станет футбольный матч, который пройдет на стадионе имени почетного президента МОК Хуана Антонио самаранча в Лозанне. Я получил из комиссии письмо с просьбой записаться на какую-либо позицию в команде действующих членов комиссии атлетов. Но я записался зрителем. Я не играю в футбол, и не хочу портить настроение участникам праздника. Думаю, на заседании комиссии атлетов МОК, которое состоится накануне заседания исполкома МОК 21-23 июня, я принесу больше пользы", передает «Газета.Ru».