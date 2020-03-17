Евро-2020 перенесли из-за пандемии коронавируса: когда запланирован турнир

Евро-2020 перенесли на 2021-й / Reuters

Пандемия коронавируса вынудила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложить проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Евро-2020 перенесли на 2021-й, сообщил Футбольный союз Норвегии в Twitter.

По его данным, чемпионат запланирован на лето 2021 года.

"…Турнир (Евро-2020) будет проведен с 11 июня по 11 июля", – решили в УЕФА.

Ранее сообщалось, что в ряде стран из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия, в частности, футбольные турниры. Напомним, в Испании находчивые игроки перенесли футбольный матч Реал Бетис – Севилья в виртуальный формат.

Справка. Коронавирус нового типа обнаружили в Китае, а потом он распространился по миру. Вирус подхватили более 100 тысяч человек, в Украине подтверждены семь случаев заболевания. Скончались тысячи заболевших. Во Всемирной организации здравоохранения объявили пандемию коронавируса.