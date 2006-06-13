В Форосе соберутся сильнейшие шахматисты мира

С 17 по 28 июня в Форосе (Крым) пройдет международный турнир, организаторы которого обещают присутствие знаменитых и титулованных шахматистов/

Ведущие гроссмейстеры мира откликнулись на приглашение, и в конце июня в Крыму любители шахмат смогут наблюдать за игрой чемпиона мира Руслана Пономарёва, вице-чемпиона мира Василия Иванчука, Сергея Карякина, Андрея Волокитина, Александра Арещенко, передает «Наш спорт». Среди участников турнира будут россияне Александр Грищук и Сергей Рублевский, выступающий за Испанию Алексей Широв, Виорел Бологан из Молдовы, Лиину-Дитер Нисипяну из Румынии, Шахияр Мамедияров из Азербайджана.

Турнир в Форосе пройдёт при участии 12 гроссмейстеров, и будет состоять из 11 туров.