Кинг не хочет отпускать Валуева

Американский промоутер Дон Кинг, которому принадлежат права на следующие три поединка чемпиона WBA в супертяжелом весе Николая Валуева, утверждает, что он строит долгосрочные планы сотрудничества с российским великаном. Кинг заявил, что во время своего последнего выступления против Оуена Бека Валуев продемонстрировал улучшения в плане скорости и физической формы, передает AllBoxing.Ru

«У меня с Валуевым очень хорошие отношения, гораздо лучше, чем всякие бумажные контракты, — сказал Кинг. — Он хороший боец, вы оцените его талант. Поэтому я хочу оставаться рядом с ним и ни за что не отпущу». Кинг также выразил свою уверенность в том, что Валуев обязательно станет абсолютным чемпионом мира.