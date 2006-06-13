Джонсон жаждет поединка с Хопкинсом

«Тарвер выглядел принцессой, Хопкинс выглядел великолепно», — так Глен Джонсон охарактеризовал поединок между Бернардом Хопкинсом и Антонио Тарвером, прошедший на выходных. Джонсон добавил, что его теперь не интересует еще одна встреча с Тарвером, и что реабилитироваться за поражение он может благодаря победе над Хопкинсом, передает AllBoxing.Ru

Относительно возможного поединка против чемпиона IBF и WBO во втором среднем весе Джо Кальзаге Джонсон сказал следующее: «Кальзаге — такой же трус, как и Тарвер. Он постоянно травмируется перед боями! Никто другой в боксе так часто не травмируется перед боями. Он даже ведет себя как Тарвер. Он заявлял, что поставит 200 тысяч фунтов на то, что нокаутирует меня. Это же курам на смех! Передайте ему, чтоб прекращал болтать языком и просто вышел со мной в ринг».

В данный момент Джонсон готовится к третьему поединку с чемпионом IBF в полутяжелом весе Клинтоном Вудсом, но по-настоящему стремится только к бою с Хопкинсом.