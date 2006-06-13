Дочь Пола Маккартни оденет российскую теннисистку

19-летняя российская теннисистка Мария Кириленко стала единственной спортсменкой, которую будет одевать известный британский модельер Стелла Маккартни, дочь «битла» Пола Маккартни. Кириленко будет представлять линию Стеллы Маккартни, разработанную для компании «Адидас».



«Стелла сказала, что, когда увидела меня впервые, она тут же поняла, что хочет работать со мной. Я была ее музой, - отметила Мария Кириленко. – Все девушки хотят выглядеть хорошо, и теннисистки – не исключение. Вы сможете играть лучше, если будете чувствовать себя комфортно», - сообщает «The Mail on Sunday».



Как предполагает британское издание, после Уимблдонского турнира, к Марии Кириленко выстроится очередь из спонсоров благодаря ее игре, внешности и одежде от Стеллы Маккартни. Отметим, что это уже не первый опыт сотрудничества между российской теннисисткой и британским модельером: в прошлом году Кириленко выступала на Уимблдонском турнире в платье от Стеллы Маккартни, передает «Советский Спорт».