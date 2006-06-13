Лужный готовит свой прощальный матч

Легендарный капитан футбольной сборной Украины, прославленный защитник Олег Лужный 8 октября проведёт свой прощальный матч. По словам игрока, а ныне тренера киевского "Динамо" он не долго думал выбирая место проведения прощальной игры. Лужный свой первый матч сыграл во Львове, и прощальную игру он также проведёт в этом городе.



Прощальная игра Олега Лужного совпадает с торжествами по случаю 750-летия Львова. 8 октября на стадионе "Украина" сыграет сборная украинских игроков, с которыми в одних командах играл Лужный, а также команда игроков "Арсенала". Лондонский клуб уже подтвердил своё согласие делегировать игроков на матч, правда не смогут сграть 8 октября те игроки, кто будет вызван в свои национальные сборные, передает «Наш спорт».



Предварительное согласие на участие матче-чествовании Олега Лужного дали Тони Адамс, Девид Сименс, Олег Протасов, Геннадий Литовченко.



Средства собранные на прощальном поединке Олег Лужного пойдут на благотворительные цели, на реставрацию одного из памятников архитектуры Львова.