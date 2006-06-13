Теннис: украинцы взяли два «золота» в Варшаве

Семнадцатилетняя украинская теннисистка Галина Косык стала победительницей турнира ITF с призовым фондом $10 000, завершившегося в минувшее воскресенье в Варшаве (Польша). В финале юная киевлянка обыграла девятнадцатилетнюю львовянку Веронику Капшай, посеяную под 1 номером со счетом 6-2, 6-7(0), 6-3.

Отметим, что и в парном разряде состоялся своеобразный украинский финал: в решающем матче польско-украинская пара Хибенталь/Гнатейко обыграла итальянско-украинский дуэт Яноцци/Теплякова, сообщает сайт Андрея Медведева