ЧМ-2006. Англия раскритиковала ФИФА за билеты

Футбольная ассоциация Англии раскритиковала процедуру распространения билетов ФИФА на матчи чемпионата мира по футболу.



Как сообщает Би-би-си, ФА получила на три матча группового турнира английской сборной 14 тыс. билетов, тогда как сама ассоциация потребовала 25 тыс.



Тысячи билетов, зарезервированных спонсорами ЧМ, были возвращены ФИФА перед матчем англичан с Парагваем, но были направлены в свободную продажу, а не английским болельщикам.



Директор по связям с общественностью ФА Эндрин Купер сказал: «Мы просили ФИФА выделить нам больше билетов последние четыре месяца, но она все время говорила: «Нет». Мы просили их сообщать нам о возвратных и дополнительных билетах, но нам снова отказали».