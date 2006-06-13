Мадридский «Реал» может стать спонсором Алонсо

«Фернандо Алонсо станет послом мадридского «Реала», а на его машине появится символика футбольного клуба», заявил в своей предвыборной программе кандидат в президенты клуба Хуан Паласиос. Хозяин крупной часовой фирмы и давний друг Фернандо Алонсо выдвинул свою кандидатуру на предстоящие 2 июля выборы и решил с помощью гонщика укрепить свои позиции, передает livesport.ru

Оппоненты Паласиоса ответили следующее: «Реал должен получать деньги от спонсоров, а не платить их!». Если Паласиоса все же выберут, то эмблема «Реала» может появиться на машине испанца на «Гран-при Франции», который пройдет 16 июля.