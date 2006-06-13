Дзенга возглавил «Газиантепспор» по рекомендации Луческу

Итальянец Вальтер Дзенга заключил двухлетний контракт с турецким "Газиантепспором". В минувшем сезоне экс-голкипер "Скуадры адзурры" привел к золотому дублю "Црвену Звезду", но был уволен из команды из-за скандала, разразившегося после того, как его жена, румынка, в интервью не очень лестно отозвалась о Белграде.



По сообщению Gazeta Sporturilor, Дзенгу рекомендовал "Газиантепспору" наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу. Ранее руководство турецкого клуба предлагало пост тренера его сыну - Рэзвану Луческу, но тот ответил отказом, передает «Спорт Экспресс».