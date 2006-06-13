ЧМ-2006. В Украине поднимут флаги в честь старта сборной

14 июня в Украине будут подняты государственные флаги. Такую инициативу министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта поддержало правительство страны.



Таким образом решено создать в стране праздничную атмосферу в день первого матча сборной Украины на чемпионате мира по футболу.



Кабмин также рекомендовал предприятиям, учреждениям и организациям создать надлежащие условия для трудовых коллективов, чтобы те смогли насладиться телерепортажем из Лейпцига, откуда будет транслироваться матч Украина-Испания.



Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко призывает руководителей предприятий и организаций всех форм собственности с пониманием отнестись к этому важному событию в истории отечественного спорта и содействовать просмотру матча сотрудниками. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства по делам семьи, молодежи и спорта.