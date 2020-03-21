От коронавируса умер экс-президент Реала

От коронавируса умер экс-президент ФК Реал / WordPress.com

От жуткого китайского коронавируса умер бывший президент мадридского футбольного клуба Реал.

Как сообщает в субботу, 21 марта, испанское издание Marca, от коронавируса скончался 76-летний Лоренсо Санс.

В период с 1995 по 2000 год он был президентом мадридского Реала. При нем клуб вернул себе титул обладателя Лиги чемпионов, а также совершил несколько громких трансферов.

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После него на должность президента пришел Флорентино Перес, который и в нынешнее время является главным в руководстве "сливочных".

Коронавирус в Италии

Напомним, в городах Италии ужесточают мероприятия и вводят ограничительные меры, пытаясь сдержать пандемию коронавируса, поскольку Италия стала лидером по количеству смертей от данного заболевания.

Ранее в итальянской провинции Бергамо от коронавируса COVID-19 умерла украинка родом из Львовской области. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.