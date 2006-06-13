ЧМ-2006. «Команда мечты» по версии Зидана

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан, для которого чемпионат мира в Германии станет последним, назвал команду своей мечты, составленную из футболистов всех времен и народов, сообщает официальный сайт турнира.



«Прежде всего, я бы хотел сказать, что место в воротах я отдаю Фабьену Бартезу, так как я думаю, что он был одним из лучших голкиперов последнего десятилетия, и благодаря нему сборная Франции смогла завоевать звания чемпионов мира и Европы. Слева в защите у меня бы играл мой друг Биксант Лизаразю, в центре обороны бразилец Карлос Мозер, который выступал за «Марсель» в начале 90-х, и Лоран Блан, а справа Лилиан Тюрам.



Опорным полузащитником моей сборной стал бы Клод Макелеле. Это самая важная позиция в любой команде, а Макелеле один из лучших в своем амплуа. Справа от него играл бы мой кумир Энцо Франческоли, а слева Крис Уоддл. Он был фантастическим футболистом, и мне очень нравилась его игра в «Марселе».



10-м номером команды, конечно, стал бы я, а впереди играл бы Диего Марадона, потому что он уникальный футболист, и я больше никогда в жизни не видел такого футбольного таланта, каким обладал он. Пару Марадоне составил бы Роналдо, так как этот нападающий восстановился после многочисленных травм, и продолжает оставаться одним из лучших в мире. Я действительно уважаю его силу воли и то, что он никогда не теряет надежды, что вновь выйдет на поле», - сказал Зидан.