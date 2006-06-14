В Таиланде во время просмотра матча ЧМ убиты 2 болельщика

На таиландском курорте Паттая в ресторане во время просмотра матча чемпионата мира по футболу убиты двое болельщиков, сообщил в среду шеф полиции полковник Сомнуек Чанкет (Somnuek Chanket).



По данным местных электронных СМИ, двое таиландцев смотрели в ресторане матч чемпионата мира, сопровождая острые моменты игры взрывами смеха и шумными комментариями. Сидевший рядом мужчина попросил их вести себя тише. Возникла ссора, в ходе которой неизвестный убил обоих болельщиков.

Личность преступника установлена, ведется его розыск, пишет «РИА «Новости».