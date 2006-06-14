ЧМ-2006. Бразилия с трудом обыграла Хорватию

Первый свой матч на ЧМ-2006 сыграли действующие чемпионы мира – сборная Бразилии. Ей противостояла команда Хорватии.



Причем, нельзя сказать, что хорваты сильно уступали бразильцам. Практически оба тайма игра шла на равных. Все решил один мяч… Под занавес первой половины игры Кака получил мяч по центру – недалеко от штрафной площади – и с 23 метров красиво пробил в верхний угол ворот Стипе Плетикоши.

Из неприятностей матча стоит отметить, что в ходе игры получил травму капитан хорватской сборной Нико Ковач.



Бразилия - Хорватия - 1:0 (1:0)



Гол: Кака, 44