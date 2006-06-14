ЧМ-2006. Бразильцы установили рекорд чемпионатов мира

После победы над Хорватией в стартовом матче чемпионата мира в Германии сборная Бразилии установила новый рекорд финальной части мировых первенств по количеству выигранных подряд встреч. Бразильцы победили в восьми играх.



Победная серия началась в 2002 году на чемпионате мира в Японии и Корее, где бразильцы выиграли все семь матчей и стали пятикратными чемпионами. Встреча с хорватами стала восьмой победой.

Следующим соперником сборной Бразилии будет команда Австралии, ведомая Гусом Хиддинком. Продлят ли пятикратные чемпионы мира свою победную серию, станет ясно в воскресенье, когда в Мюнхене состоится игра второго тура, передает «Советский Спорт».