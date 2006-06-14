ЧМ-2006. Личная и командная статистика на 13 июня

14 июня 2006, 10:16

Предлагаем статистические данные чемпионата мира по футболу в Германии по состоянию на 13 июня.

Личная статистика

АТАКА

Голы

1-5. Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Мирослав Клозе (Германия) – 2

6-25. Кака (Бразилия), Ан Чжун Хван, Ли Чун Су (оба - Южная Корея), Мохамед Кадер (Того), Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (оба - Италия), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония), Паулета (Португалия), Зинья (Мексика), Яхья Голмохоммади (Иран), Арьен Роббен (Голландия), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Торстен Фрингс, Филипп Лам (оба - Германия), Эрнан Креспо, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) – 1

26. Автогол (Карлос Гамарра, Парагвай) - 1

Удары

1. Микаэль Эссьен (Гана) – 8

2-3. Арьен Роббен (Голландия), Златан Ибрагимович (Швеция) – 6

4-8. Мохамед Кадер (Того), Марк Видука (Австралия), Паулета (Португалия), Лукаш Подольски (Германия), Фрэнк Лэмпард (Англия) - 5

ЗАЩИТА
Отбор мяча
1. Данни Фонсека (Коста-Рика) – 11
2-4. Андре Маканга (Ангола), Тобиас Линдерот (Швеция), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) – 9
5-9. Андреа Пирло (Италия), Луис Дельгадо (Ангола), Игор Дуляй (Сербия и Черногория), Карлос Эдвардс (Тринидад и Тобаго), Хуан-Пабло Сорин (Аргентина) – 8

Потери мяча
1-2. Роналдиньо (Бразилия), Златан Ибрагимович (Швеция) – 10
3-4. Луиш Фигу (Португалия), Вахид Хашемян (Иран) – 9
5-9. Адриано (Бразилия), Франк Рибери (Франция), Мохамед Кадер (Того), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго), Жилберто Мартинес (Коста-Рика) – 8

Фолы
1. Луис Дельгадо (Ангола) – 7
2. Питер Крауч (Англия) – 6
3-4. Симао Саброза (Португалия), Карлос Паредес (Парагвай) – 5

Фолы против
1. Луиш Фигу (Португалия) – 9
2. Пак Джи Сун (Южная Корея) – 8
3-4. Лука Тони (Италия), Симао Саброза (Португалия) - 6

Предупреждения
1-2. Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 2


-2. Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1

ВРАТАРИ
опущенные мячи
1. Хосе Поррас (Коста-Рика) – 4
2-4. Кейси Келлер (США), Йошикацу Кавагучи (Япония), Эбрахим Мирзапур (Иран) – 3
5-9. Косси Агасса (Того), Ричард Кингстон (Гана), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Артур Боруц (Польша), Йенс Леманн (Германия) - 2

Отраженные удары
1. Ричард Кингстон (Гана) – 10
2-5. Йошикацу Кавагучи (Япония), Жоао Рикардо (Ангола), Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго), Хосе Поррас (Коста-Рика) – 6
6-8. Стипе Плетикоша (Хорватия), Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), Альдо Бобадилья (Парагвай) - 5

Командная статистика

АТАКА

Голы
1. Германия – 4
2-4. Австралия, Чехия, Мексика – 3
5-9. Южная Корея, Италия, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор – 2
10-16. Бразилия, Того, Япония, Португалия, Иран, Голландия, Кот-д'Ивуар – 117. Автогол (Парагвай) - 1

Удары
1. Германия – 21
2. Австралия – 20
3-4. Италия, Швеция – 18
5-6. Южная Корея, Португалия – 16
7. Гана – 14
8-10. Бразилия, Англия, Кот-д'Ивуар – 13
11. Голландия – 12

Удары в створ
1. Италия – 13
2. Австралия – 12
3. Германия – 10
4. Португалия – 8
5-8. Бразилия, Голландия, Швеция, Эквадор – 6
9-11. Чехия, Иран, Англия - 5

Угловые
1. Италия – 12
2. Польша – 11
3. Швеция – 8
4-5. Хорватия, Германия – 7
6-9. Мексика, Сербия и Черногория, Англия, Кот-д'Ивуар - 6


ЗАЩИТА

Отбор мяча
1-3. Коста-Рика, Швеция, Тринидад и Тобаго – 36
4. Ангола – 34
5. Германия – 32
6. Англия – 31
7. Аргентина – 28
8. Португалия – 26

Потери мяча
1-3. Германия, Швеция, Тринидад и Тобаго – 36
4-5. Бразилия, Португалия – 34
6. Коста-Рика – 32
7. Парагвай – 31
8. Кот-д'Ивуар - 28

Фолы
1. Ангола – 29
2. Мексика – 25
3. Голландия – 23
4-5. Австралия, Гана – 22
6. Иран – 21
7-9. Бразилия, Хорватия Португалия – 20

Фолы против
1. Португалия – 28
2. Иран – 25
3-4. Япония, Сербия и Черногория – 22
5. Италия – 21
6-8. Бразилия, Хорватия, Ангола - 19

Предупреждения
1.Швейцария – 5
2-5. Того, Чехия, Австралия, Сербия и Черногория – 4
6-12. Хорватия, Франция, Италия, Япония, Ангола, Аргентина, Тринидад и Тобаго - 3

Удаления
1-2. Того, Тринидад и Тобаго - 1

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