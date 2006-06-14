ЧМ-2006. Личная и командная статистика на 13 июня

Предлагаем статистические данные чемпионата мира по футболу в Германии по состоянию на 13 июня.



Личная статистика



АТАКА



Голы



1-5. Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Мирослав Клозе (Германия) – 2



6-25. Кака (Бразилия), Ан Чжун Хван, Ли Чун Су (оба - Южная Корея), Мохамед Кадер (Того), Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (оба - Италия), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония), Паулета (Португалия), Зинья (Мексика), Яхья Голмохоммади (Иран), Арьен Роббен (Голландия), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Торстен Фрингс, Филипп Лам (оба - Германия), Эрнан Креспо, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) – 1



26. Автогол (Карлос Гамарра, Парагвай) - 1



Удары



1. Микаэль Эссьен (Гана) – 8



2-3. Арьен Роббен (Голландия), Златан Ибрагимович (Швеция) – 6



4-8. Мохамед Кадер (Того), Марк Видука (Австралия), Паулета (Португалия), Лукаш Подольски (Германия), Фрэнк Лэмпард (Англия) - 5



ЗАЩИТА

Отбор мяча

1. Данни Фонсека (Коста-Рика) – 11

2-4. Андре Маканга (Ангола), Тобиас Линдерот (Швеция), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) – 9

5-9. Андреа Пирло (Италия), Луис Дельгадо (Ангола), Игор Дуляй (Сербия и Черногория), Карлос Эдвардс (Тринидад и Тобаго), Хуан-Пабло Сорин (Аргентина) – 8



Потери мяча

1-2. Роналдиньо (Бразилия), Златан Ибрагимович (Швеция) – 10

3-4. Луиш Фигу (Португалия), Вахид Хашемян (Иран) – 9

5-9. Адриано (Бразилия), Франк Рибери (Франция), Мохамед Кадер (Того), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго), Жилберто Мартинес (Коста-Рика) – 8



Фолы

1. Луис Дельгадо (Ангола) – 7

2. Питер Крауч (Англия) – 6

3-4. Симао Саброза (Португалия), Карлос Паредес (Парагвай) – 5



Фолы против

1. Луиш Фигу (Португалия) – 9

2. Пак Джи Сун (Южная Корея) – 8

3-4. Лука Тони (Италия), Симао Саброза (Португалия) - 6



Предупреждения

1-2. Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 2





-2. Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1



ВРАТАРИ

опущенные мячи

1. Хосе Поррас (Коста-Рика) – 4

2-4. Кейси Келлер (США), Йошикацу Кавагучи (Япония), Эбрахим Мирзапур (Иран) – 3

5-9. Косси Агасса (Того), Ричард Кингстон (Гана), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Артур Боруц (Польша), Йенс Леманн (Германия) - 2



Отраженные удары

1. Ричард Кингстон (Гана) – 10

2-5. Йошикацу Кавагучи (Япония), Жоао Рикардо (Ангола), Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго), Хосе Поррас (Коста-Рика) – 6

6-8. Стипе Плетикоша (Хорватия), Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), Альдо Бобадилья (Парагвай) - 5



Командная статистика



АТАКА



Голы

1. Германия – 4

2-4. Австралия, Чехия, Мексика – 3

5-9. Южная Корея, Италия, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор – 2

10-16. Бразилия, Того, Япония, Португалия, Иран, Голландия, Кот-д'Ивуар – 117. Автогол (Парагвай) - 1



Удары

1. Германия – 21

2. Австралия – 20

3-4. Италия, Швеция – 18

5-6. Южная Корея, Португалия – 16

7. Гана – 14

8-10. Бразилия, Англия, Кот-д'Ивуар – 13

11. Голландия – 12



Удары в створ

1. Италия – 13

2. Австралия – 12

3. Германия – 10

4. Португалия – 8

5-8. Бразилия, Голландия, Швеция, Эквадор – 6

9-11. Чехия, Иран, Англия - 5



Угловые

1. Италия – 12

2. Польша – 11

3. Швеция – 8

4-5. Хорватия, Германия – 7

6-9. Мексика, Сербия и Черногория, Англия, Кот-д'Ивуар - 6





ЗАЩИТА



Отбор мяча

1-3. Коста-Рика, Швеция, Тринидад и Тобаго – 36

4. Ангола – 34

5. Германия – 32

6. Англия – 31

7. Аргентина – 28

8. Португалия – 26



Потери мяча

1-3. Германия, Швеция, Тринидад и Тобаго – 36

4-5. Бразилия, Португалия – 34

6. Коста-Рика – 32

7. Парагвай – 31

8. Кот-д'Ивуар - 28



Фолы

1. Ангола – 29

2. Мексика – 25

3. Голландия – 23

4-5. Австралия, Гана – 22

6. Иран – 21

7-9. Бразилия, Хорватия Португалия – 20



Фолы против

1. Португалия – 28

2. Иран – 25

3-4. Япония, Сербия и Черногория – 22

5. Италия – 21

6-8. Бразилия, Хорватия, Ангола - 19



Предупреждения

1.Швейцария – 5

2-5. Того, Чехия, Австралия, Сербия и Черногория – 4

6-12. Хорватия, Франция, Италия, Япония, Ангола, Аргентина, Тринидад и Тобаго - 3



Удаления

1-2. Того, Тринидад и Тобаго - 1