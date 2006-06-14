Шевченко «выгнал» Гудьонсена из «Челси»

Лондонский «Челси» дал добро своему исландскому нападающему Эйдуру Гудьонсену на поездку в Испанию и переговоры с «Барселоной», выигравшей в минувшем сезоне чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

«Челси» разрешил Эйдуру Гудьонсену поехать в Испанию для переговоров с «Барселоной», - говорится в заявлении официального сайта «аристократов». – Договоренность между всеми сторонами еще не достигнута, и это дело находится на рассмотрении».



Гудьонсен, которому сейчас 27 лет, перешел в «Челси» в 2000 году за 4 миллиона фунтов стерлингов. За шесть лет, что он играл в стане «аристократов», Гудьонсен провел 263 матча и забил 78 голов. Больше Гудьонсена за «Челси» из иностранцев играл только итальянец Джанфранко Дзола, передает «Советский Спорт».



Будущее Эйдура Гудьонсена в клубе оказалось под сомнением в тот момент, когда контракт с «Челси» подписал нападающий «Милана» Андрей Шевченко. Если же переход Гудьонсена в «Барселону» состоится, то там он заменит Хенрика Ларссона, который возвращается в Швецию.