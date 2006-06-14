В НХЛ совсем отказались от допинга

14 июня 2006, 10:40

За время действия антидопинговой программы НХЛ на употреблении запрещенных препаратов не был пойман ни один игрок. Об этом заявил исполнительный комиссар лиги Билл Дели. Программа началась в январе, и с этого момента было проведено 1406 тестов.

«Я думаю, что эти результаты подтвердили то, что мы уже знали: использование допинга, способствующего увеличению работоспособности, в нашем виде спорта не распространено», - заявил Билл Дели.

Дели сообщил, что каждый примерно из 700 игроков лиги подвергся двукратному допинг-контролю с 15 января до конца регулярного чемпионата. В планах НХЛ дважды в году проверять каждого игрока лиги, причем один раз тест должна будет пройти вся команда целиком, сообщает АП. Пойманный на употреблении допинга игрок будет отстранен на 20 игр без выплаты заработной платы, второй положительный тест дисквалифицирует хоккеиста на 60 матчей, а третий – на два года. Отметим, что прошедшие тесты были первым случаем проверки на допинг в НХЛ.

До вступления в силу программы на употреблении стероидов попался защитник «Колумбуса» Брайан Берард. Он был отстранен на два года от участия в международных соревнованиях, тогда как являлся кандидатом в сборную США на Олимпиаду в Турине. Однако никаких санкций от НХЛ не последовало, так как тогда программа еще не вступила в силу.

В то же время глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Дик Паунд заявил, что программа НХЛ не проводит проверку на все виды запрещенных препаратов и является некорректной. Осенью Паунд сказал, что около трети хоккеистов НХЛ используют допинг, увеличивающий работоспособность.
Паунд заявил, что программа НХЛ не проводит анализы на наличие стимуляторов и других запрещенных веществ, предоставляя нечистоплотным игрокам лазейки, а также не проводит тестов во внесоревновательный период. Он не отказался от своих слов, сказанных в ноябре: «Если вы включите полный список препаратов, на большинство их которых они не проверяют игроков, то мои слова подтвердятся». Паунд заявил, что НХЛ в сущности проверяет игроков лишь на употребление стероидов, а, например, на наличие такого стимулятора, как эфедрин, проверка не ведется.

Глава ВАДА предложил НХЛ сделать свою программу более прозрачной, обнародовать протокол тестов: кто проводит тесты, в каких условиях проходит допинг-контроль, какие игроки проверяются и в какое время, передает «Советский Спорт».

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