Андрей Шевченко: У Испании выиграем 2:1

Украинская сборная победит сборную Испанию на сегодняшнем матче со счетом 2:1. Такой прогноз высказал корреспонденту «Главреда», народный депутат Андрей Шевченко (БЮТ).



«Мой прогноз – победа. Счет – 2:1», - сказал Шевченко.



«Я думаю, те, кто ожидает поражения, просто не учитывают, какой высокий моральный дух сейчас у нашей сборной», - добавил депутат.



Шевченко также сообщил, что ряд депутатов уже забронировали чартерные рейсы в Германию и надеются попасть на сегодняшний матч. В то же время, по словам Шевченко, членам фракции БЮТ покидать Киев категорически запрещено.



В свою очередь самый молодой парламентарий Виктор Янукович-младший (Партия регионов) отказался прогнозировать результаты матча. «Я уже давно не суеверен, но… ограничусь пожеланиями нашим ребятам. Очень хотелось бы, конечно, чтобы они выступили достойно», – сказал Янукович «Главреду».