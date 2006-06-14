Саленко: На кого действительно рассчитывает Блохин?

Олега Саленко в преддверии сегодняшнего матча со сборной Испании, по его собственным словам, волнует состояние украинской команды. "До матча нашей сборной с испанцами остались считанные часы, а мы до сих пор не знаем, кто выйдет в стартовом составе, будут ли играть Андрей Шевченко и Сергей Ребров, на кого действительно рассчитывает Олег Блохин. Информации из ее стана совсем немного, а ведь дебютный поединок украинцев на мундиале, пожалуй, ключевой в группе", - отметил лучший бомбардир сборной России на ЧМ-94.



"Если у испанцев с самого начала пойдет игра, они могут сломить сопротивление любого соперника, - продолжил Саленко. - Если же что-то не заладится, подопечные Луиса Арагонеса начинают нервничать и ошибаться. Впрочем, в своем нынешнем состоянии они без труда должны выигрывать групповой турнир и при удачном раскладе доходить до финала. Так что, если украинцы отберут у команды Арагонеса очко, это будет считаться великолепным результатом", передает «Спорт Экспресс».