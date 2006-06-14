Шевченко: У Германии хорошие шансы выиграть ЧМ

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко высоко оценивает шансы футболистов Германии выиграть домашний чемпионат мира.



Об этом он заявил в интервью для международной благотворительной организации SOS-Kinderdorf International в рамках кампании "ФИФА для детей-сирот", добровольным послом которой является с прошлого года.



"Я думаю, что Германия имеет хорошие шансы. Она играет дома, она находится в центре интереса общественности, она хорошо подготовлена, и ей не пришлось играть в квалификационных матчах", - отметил Шевченко.



Он также считает, что в команде Германии еще не исчерпан потенциал для дальнейшего развития, "поэтому я думаю, что у нее есть хорошие шансы завоевать титул чемпиона мира".

Среди главных фаворитов ЧМ-2006 Шевченко назвал Бразилию, Аргентину, Германию, Францию и Италию. "С другой стороны, здесь есть несколько очень молодых команд, которые могут хорошо выступить на чемпионате. Надеюсь, что Украина будет в их числе", - сказал украинский форвард, передает «РИА«Новости».