Бриггс намерен биться с Кличко или Валуевым

Во время чат-сессии со своими поклонниками популярный американский супертяжеловес Шеннон Бриггс сообщил, что его менеджер обратился к Дону Кингу по вопросу организации поединка против чемпиона IBF Владимира Кличко или чемпиона WBA Николая Валуева.



«Мне обещали дать ответ не позднее следующего понедельника», — сказал Бриггс. Как сообщает ALLBoxing.ru, на вопрос о том, слышал ли он об отказе Джеймса Тони от боя с Кличко за 1,5 миллионов долларов, Бриггс сказал: «Джеймс Тони напоминает мне жирного родственника на свадьбе, на которого никто не обращает внимания. За полтора миллиона долларов я бы поехал в Каламазу и сразился бы с динозавром. Мой бой с Кличко не продлился бы больше 3-4 раундов. Я бы просто снес ему голову и преподнес бы ее на блюде». На вопрос о возможном поединке с Сэмюэлом Питером Бриггс ответил: «Я отправлю его голову обратно в Африку».



На вопрос о том, кто бил сильнее — Леннокс Льюис или Джордж Форман, Бриггс сказал: «Удар Формана был мощнее, но Льюис был сильнее в клинче». По поводу подготовки к боям Бриггс сообщил: «Я не слишком утруждаюсь на тренировках. В основном я работаю над силой удара. Людям не нужны супертяжеловесы, которые боксируют и бегают кругами по рингу. Люди хотят видеть, как один сносит другому голову. Именно это я им и даю».