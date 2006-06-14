ЧМ-2006. Польский зритель требует компенсации от тренера сборной

Польский болельщик требует через суд компенсацию от тренера сборной Польши по футболу за проигрыш команде Эквадора.



Болельщик из польского города Устка Зыгмунт Ян Прусиньский требует в качестве возмещения за нанесенный моральный ущерб 10 тыс. польских злотых (более $3 тыс.) от тренера национальной сборной по футболу Павла Янаса.



На чемпионате мира по футболу-2006 Польша проиграла свой первый матч Эквадору со счетом 0:2.



Обиженный болельщик считает, что выступление футболистов компрометирует польское государство. Сам Прусиньский после поражения любимой сборной впал в депрессию с нервным расстройством. Болельщик уверен, что всю ответственность за проигрыш команды Польши несет тренер Павел Янас, передает «Утро.ru».



Прусиньский понес также и материальный ущерб во время выступления сборной Польши. Как пояснил сам болельщик, он смотрел матч по телевизору со своими друзьями в только что отремонтированной квартире. Возмущенные проигрышом польской сборной болельщики разбили бутылку о только что выкрашенную стену. "Люди не выдержали таких перегрузок", - сказал Прусиньский, который является польским поэтом и активистом Польской партии бедных