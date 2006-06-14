«Шахтер» уезжает на сборы в Швейцарию

Первый предсезонный сбор донецкого "Шахтера" начнется в ближайший вторник. Подготовку к сезону "горняки" начнут в сокращенном составе. Предполагается, что на этом этапе в распоряжение главного тренера Мирчи Луческу поступят 23 игрока.



Это Дмитрий Шутков, Ян Лаштувка, Разван Рац, Флавиус Стойкан, Томаш Хюбшман, Вячеслав Шевчук, Леонарду, Толга Сейхан, Жадсон, Элану, Матузалем, Фернандинью, Брандау, Чиприан Марика, Джулиус Агахова. К своей новой команде присоединятся новобранцы Алексей Гай, Александр Кучер, Сергей Ткаченко, Эммануэль Окодува. На сбор отправится Руслан Фомин, до последнего времени находившийся в аренде в Харькове. Кроме того, главный тренер намерен посмотреть в деле резервистов Игоря Коротецкого, Андрея Шибко и Евгения Селезнева, передает «Спорт Экспресс».



Часть группы утром 20 июня вылетит из Донецка в Цюрих. Там их уже будут поджидать те игроки, которые прибудут на место встречи из других краев. Затем команде предстоит переезд во французскую часть Швейцарии. Подготовка начнется на высоте 1500 метров над уровнем моря в селение Кран-Монтана. Это престижный горнолыжный курорт в самой сердцевине Альп.



25 июня "Шахтер" сменит место дислокации и переберется в Монтре, где и продолжит занятия вплоть до 30 июня, после чего вернется в Донецк, чтобы уже 3 июля полным составом вновь отправиться в Швейцарию и завершить программу тренировочных мероприятий. На первом этапе сборов намечаются 3 тренировочные встречи с местными клубами. Названия команд-соперников и даты проведения уточняются.