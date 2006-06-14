ЧМ-2006. Кравчук и Кучма прибыли в Берлин болеть за сборную

Экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма прибыли в Берлин на чемпионат мира по футболу в составе делегации Федерации футбола Украины.



Как сообщает «Интерфакс-Украина», в состав делегации также входят министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, советник президента, руководитель главной службы гуманитарной политики секретариата президента Маркиян Лубкивский, заместитель киевского городского головы Виталий Журавский.



Накануне, во вторник, состоялось открытие Украинского дома -неофициального штаба украинской делегации на чемпионате мира по футболу.



В среду в Лейпциге состоится первый матч украинской сборной с командой Испании в рамках группового турнира ЧМ-2006.