"Экономике будут вилы": Усик распек продление карантина из-за коронавируса в Украине

Александр Усик / УНИАН

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отреагировал на возможное продление карантина в Украине. По его словам, такая мера в борьбе с китайским коронавирусом не приведет ни к чему хорошему.

"Карантин очень сильно скажется на спорте. И экономике будут вилы. Насколько я знаю, 25 марта продлили карантин. Ну вот экономике будут вилы. Люди не работают, у людей закончатся деньги, закончится еда. Происходит что-то невероятное", - заявил Усик в комментарии телеканалу Newsone.

Как ранее сообщал Главред, известный украинский боксер Александр Усик во время пандемии коронавируса из Китая высказался о том, как нужно бороться в опасными вирусами.