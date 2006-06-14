ЧМ-2006. Испанцы получили инструкции от короля, как опекать Шеву

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлос Пуйоль уверен что Андрей Шевченко выйдет сегодня на поле в матче сборных Украины и Испании.



"Я не могу говорить что хорошо знаю Шевченко, и мы с ним не общались в последнее время, но я уверен что Андрей выйдет играть против нас. Шевченко не тот игрок, который останется на скамейке в таком важном матче. Он настоящий боец, и даже если будет беспокоить колено - он всё равно будет играть и стараться помочь своей команде" - сказал Пуйоль.



Также защитник признался что всегда очень внимательно следил за игрой Шевченко. Ещё один защитник сборной Испании Пабло Ибаньес в интервью одной из испанских радиостанции признался, что вчера Карлос Пуйоль подробно рассказывал ему о сильных и слабых сторонах Шевченко. "Он оказался большим знатоком его игры. Пабло играл против Шевченко в играх Лиги чемпионов. Он дал мне несколько очень ценных советов как нужно опекать лидера атаки Украины" - сказал Ибаньес.