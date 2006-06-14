ЧМ-2006. Кореец попал в реанимацию после победы сборной

После победы сборной Южной Кореи на чемпионате мира в Германии над командой Того в Сиднее произошел несчастный случай, когда один из болельщиков азиатской сборной хотел отпраздновать успех своей команды.



На улицы Сиднея по окончании матча вышло около пяти тысяч южнокорейских болельщиков (так как в этом австралийском городе существует большая корейская диаспора). 25-летний житель Сиднея, этнический кореец, в порыве чувств забрался на столб с дорожным указателем и упал с него. После инцидента болельщик был доставлен в одну из городских больниц Сиднея, где был помещен в палату интенсивной терапии, и врачи продолжают бороться за его жизнь.



Полиция Сиднея после этого случая попыталась убедить футбольных болельщиков думать о своей безопасности, когда они предаются веселью: «Этот инцидент говорит людям, чтобы онидважды подумали, прежде чем предпринимать какое-либо действие. Мы понимаем желание болельщиков отпраздновать победу своей команды и хорошо провести время, но мы настоятельно советуем им соблюдать меры безопасности», - сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на «NSW Police Online».